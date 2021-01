Strasbourg - ASSE : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le mercato des Verts

Lors de Strasbourg – ASSE, les Verts doivent une revanche à leurs supporters après leur défaite une semaine plus tôt du côté de Reims (1-3). Alors qu'ils restaient sur une série de sept matches sans défaites, en ayant notamment affronté Lille, Monaco ou encore le PSG, Saint-Etienne s'est replacé sous la menace directe du bas de tableau (16e). Une situation compliquée à une semaine du derby contre l'OL à Geoffroy-Guichard.

Du côté de Strasbourg (15e de Ligue 1 avec 20 points), cela va beaucoup mieux depuis les deux victoires contre Nîmes (5-0) et à Lens (1-0). Ancien stéphanois et coach du RCSA, Thierry Laurey tentera de prendre encore plus ses distances sur l'ASSE. Aujourd'hui, un point seulement sépare les deux équipes...

Strasbourg – ASSE sur Téléfoot Stadium 3

Pour suivre Strasbourg - ASSE, nous vous invitons à vous brancher sur le troisième canal de la chaîne Téléfoot (Téléfoot Stadium 3).