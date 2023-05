Trophées UNFP : Krasso et Nkounkou (ASSE) fixés pour le prix du meilleur joueur de Ligue 2 !

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Jean-Philippe Krasso, Niels Nkounkou, (ASSE), Victor Lekhal (Le Havre), Josh Maja (Girondins de Bordeaux) et Georges Mikautadze (Metz) étaient les cinq nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2. Et c'est Georges Mikautadze, auteur de 23 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison, qui a été élu.