Troyes – ASSE, les compos probables et les absents

Côté troyen, Laurent Batlles doit toujours composer avec un nombre important de blessés. Deux retours possibles néanmoins par rapport au dernier match : ceux de Yoann Touzghar et Tristan Dingomé. A confirmer en conférence de presse ce vendredi.

Les absents du côté de Troyes : Larouci, Sandler, Azamoum, Metinho, Tardieu (blessés), Dingomé, Touzghar (incertains).

Une défense Nadé – Kolo attendue

Chez les Verts, Claude Puel doit composer avec quelques soucis défensifs. Pendant la trêve internationale, Saïdou Sow est revenu blessé de Guinée et rejoint Harold Moukoudi et Yvan Neyou à l'infirmerie. Mahdi Camara est suspendu. La question va aussi se poser quant à la titularisation de Miguel Trauco, qui a joué 180 minutes avec le Pérou et n'est rentré dans le Forez que jeudi.

Les absents du côté de l'ASSE : Camara (suspendu), Moukoudi, Sow, Neyou (blessés).

Troyes : Gallon - Rami, Giraudon (cap.), Salmier - I.Kaboré, Chavalerin, Kouamé, Biancone - Ripart, G.Rodrigues (ou Touzghar), Mo.Baldé.

ASSE : Green - Maçon, Nadé, Kolodziejczak, G.Silva - Gourna-Douath, Youssouf - Hamouma (cap.), Boudebouz, Bouanga - Khazri.