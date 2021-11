Troyes - ASSE : Puel salue la prestation d'un cadre et chasse la question du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il peut être satisfait de ses joueurs. Claude Puel s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Video. Le manager de l'ASSE a souligné la belle performance de son attaquant Ryad Boudebouz. « On a préparé l’aspect mental et ça a payé. Ryad Boudebouz nous a rendu la vie facile et c’est passé par un gros travail à l’entrainement cette semaine. Aujourd’hui avec 7 absents, on rend une copie propre et le score aurait pu être plus prolifique. Ça fait du bien de mener au score et de ne pas d'encaisser de but. »

« On verra au moment du mercato »

Le Castrais est également revenu sur la trêve internationale à venir. Claude Puel ne semble pas inquiet de la très probable longue absence de Whabi Khazri pour la CAN. « On essaye de prendre un max de points avant la trêve. On verra au moment du mercato ce qu’on pourra faire. »

90e : Pour les gens comme nous, les rêves existent enfiiiiiiin à l'extérieur ! 🥳



🔵 0-1 🤍 #ESTACASSE pic.twitter.com/2xEVXG23mv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 21, 2021