Troyes - ASSE : Trauco, Green et Boudebouz régalent, les notes des Verts dans l'Aube

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Homme du match : Miguel Trauco (7)

Note du match : 14/20

Green (7) : Vigilant sur les frappes de Dingomé (8e) et Kouamé (48e), le portier anglais a surtout sorti la parade décisive devant Biancone (83e). Sanctionné d'un carton jaune dans le temps additionnel qui devrait avoir des conséquences (sursis révoqué pour Brest).

Maçon (6) : De retour de blessure (et à son poste avec la suspension de Mahdi Camara), l'ex-Dunkerquois a réalisé une prestation concentrée de bout en bout, amenant quelques projections offensives intéressantes.

Nadé (6) : Auteur d'une prestation solide en axe droit, l'ancien joueur de Quevilly a bien pallié les absences de Saidou Sow et Harold Moukoudi. Sanctionné d'un carton jaune sévère (75e) sur un duel aérien avec Touzghar.

Kolodziejczak (6) : Il a fallu attendre sa première association avec Mickaël Nadé pour voir « Kolo » finir un match sans encaisser un but. Rassurant et entreprenant aux avant-postes, le plus expérimenté des centraux stéphanois a bien répondu.

Trauco (7) : Incertain jusqu'à la veille du match, le Péruvien a signé son retour de sélection avec un but sublime du gauche de 30 mètres (60e). Son deuxième sous le maillot vert. Cela faisait 25 mois qu'il attendait ça.

Nordin (6) : A créditer d'une prestation dans la lignée de sa belle entrée contre Clermont. Auteur d'une belle volée sur le poteau de Gallon (29e) et d'un centre presque décisif pour Krasso (30e) dans la foulée ainsi que d'une frappe enroulée qui a poussé Gallon à s'employer (56e), l'ex-international Espoirs avait des jambes dans l'Aube. Il a cependant raté une belle balle de 2-0 (73e).

Boudebouz (6,5) : positionné plus bas sur le terrain, l'Algérien a fait rayonner le jeu de son équipe. Meneur reculé, il a rassuré et délivré quantité de bons ballons. C'est notamment lui qui a créé le décalage sur le but de Trauco. Remplacé par Dioussé (90e+1).

Youssouf (5) : Du bon et du moins bon pour le « Zayd », capable de beaux basculements de jeu comme de pertes de balle coupables. C'est notamment sur l'une d'elles qu'il a récolté un carton jaune logique pour une semelle sur Touzghar (48e). Remplacé par Dieye (90e+1).

Aouchiche (4,5) : Moins en vue que son pendant à droite, l'ancien Parisien a fait en sorte de bien tenir son côté. Ses difficultés à défendre lui ont cependant valu un carton jaune (36e). Remplacé par Gourna (82e) pour préserver le score.

Krasso (5) : Si l'ancien Spinalien a trouvé la barre de Gauthier Gallon d'une reprise en taclant (30e), il n'a pas su être décisif à Troyes. Remplacé par Khazri (62e), ménagé car malade à la veille du match et auteur d'une entrée discrète.

Hamouma (4) : capitaine du soir, le natif de Lure a essayé de porter l'attaque des Verts mais on l'a jamais vu en situation de marquer jusqu'à sa sortie remplacé par Moueffek (81e).

Conclusion :

S'ils ont longtemps manqué d'adresse pour cadrer leurs tentatives (2 montants trouvés en première période), les Verts ont arraché une victoire logique dans l'Aube. La deuxième de rang pour l'ASSE, toujours 19e mais qui recolle au peloton pour le maintien.