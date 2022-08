Valenciennes - ASSE : Chambost juge sa première en Vert

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Arrivé libre cet été à l'AS Saint-Etienne, Dylan Chambost a manqué les quatre premiers matchs de la saison en raison d’une fracture du tiers inférieur du radius du poignet gauche. Remis de sa blessure, l'ancien joueur de Troyes a joué ce samedi son premier match officiel avec les Verts lors du match nul concédé sur la pelouse de Valenciennes (2-2) où il a joué 81 minutes.

"Je me suis bien senti"

Après la rencontre, Dylan Chambost, passeur décisif sur le but d'Yvann Maçon, a jugé ses débuts avec le club du Forez. "Je pense qu'il y a du positif à ressortir de ce match. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes séquences avec le ballon. C'est ce que le staff veut mettre en place, c'est ce que nous aussi on veut mettre en place sur le terrain. On a réussi à se trouver notamment avec Benjamin Bouchouari et avec tous les autres. C'est positif pour la suite. J'ai été un peu fatigué au fil des minutes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué en match officiel avec ma blessure. Sinon je me suis bien senti globalement sur le match."

Fabien Chorlet

Rédacteur