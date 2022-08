Valenciennes - ASSE : Dreyer réagit à sa première et nourrit un regret

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Fraîchement débarqué à l'AS Saint-Etienne après deux ans passés à Lorient, Matthieu Dreyer a profité de la suspension d'Etienne Green pour être titulaire dans les cages stéphanoises lors du match nul concédé ce samedi sur le terrain de Valenciennes (2-2). En zone-mixte, le gardien de 33 ans a livré son sentiment sur son premier match avec les Verts.

"Ça s'est plutôt bien passé pour une première"

"C'est frustrant parce que je pense qu'on avait mis tout ce qu'il fallait. On avait mis les ingrédients nécessaires pour pouvoir remporter ce match et malheureusement sur deux erreurs, sur deux touches, on prend deux buts. C'est un peu symptomatique de ce qu'il se passe là, de l'effet contraire. Maintenant, c'est à nous de changer ça. Je pense qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait pour remporter ce match, c'est dommage de prendre ce pénalty sur la fin. Je la touche, mais pas assez, si je pousse un petit peu plus fort... C'est un pénalty, ça aurait été beau de le sortir. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé pour une première, il y a eu beaucoup de communication. Les gars étaient bien en place devant. Tout le monde a fait beaucoup d'effort, c'est de bon augure pour la suite mais maintenant il va falloir arriver à gagner ce premier match qui sera un déclic dans la tête de tout le monde. Cela permettra ensuite d'enchaîner pour voir plus haut."

💬 "On avait mis les ingrédients pour pouvoir remporter ce match."



Une première en Vert frustrante pour 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗵𝗶𝗲𝘂 𝗗𝗿𝗲𝘆𝗲𝗿 qui se veut tourné vers la suite après #VAFCASSE (2-2) ! 👇 pic.twitter.com/7TyMBBeHui — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 28, 2022

