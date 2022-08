Valenciennes - ASSE : Janot se languit de ses retrouvailles avec les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Alors que l'AS Saint-Etienne se déplace ce samedi sur la pelouse de Valenciennes, à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 2, ce sera l'occasion des retrouvailles entre les Verts et Jérémie Janot, qui occupe le poste d'entraîneur des gardiens du VAFC depuis l'été 2019.

"Ce week-end sera spécial pour moi"

Sur son compte Linkedin, l'ancien portier stéphanois a posté un message rempli d'affection pour son nouveau club avant ces retrouvailles. "Ce week-end sera spécial pour moi. Alors que pour la 738e fois de ma carrière, je serai sur une feuille de match officielle, je vais affronter pour la première fois les Verts. Club qui m’a formé et forgé. Je lui serai éternellement reconnaissant. J’ai toujours tout donné sans jamais triché. Comme me l'a dit avec beaucoup de tendresse un supporter et j’ai adoré : tu es arrivé au club en simple soldat et devenu général au combat !!! Que le meilleur gagne."

Pour résumer À quelques jours du match entre Valenciennes et l'ASSE, comptant pour la cinquième journée de Ligue 2, Jérémie Janot n'a pas caché son impatience de retrouver les Verts.

Fabien Chorlet

Rédacteur