Valenciennes - ASSE : sur quelles chaînes voir le match ?

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Lanterne rouge de Ligue 2 avec un compteur toujours dans le négatif (-1 pt) et une différence de but qui a explosé après le carton contre le Havre (-7), l'ASSE doit se relever et cela passe par le déplacement de ce samedi soir dans le Nord pour y affronter le Valenciennes de Jérémie Janot.

Déplacé de 15 heures à 19 heures, le match a aussi changé de diffuseur. Initialement programmée sur beIN Sports 1, la rencontre sera finalement co-diffusée par Prime Vidéo et la chaîne L'Equipe (en clair).