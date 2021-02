ASSE : Wesley Fofana est le chouchou d’un champion du monde 1998

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Après avoir brillé sous le maillot de l'ASSE, Wesley Fofana explose avec Leicester. En Premier League, le défenseur central n'a eu aucune difficulté à s'acclimater. Les Foxes ne regrettent pas leur lourd investissement (30M€).

Interrogé par Actu Foot, Franck Leboeuf, consultant pour ESPN sur le championnat anglais, a avoué qu'il était tombé sous le charme de l'ex-Vert : "Il y a un défenseur français dont le profil me séduit : Wesley Fofana de Leicester. Il bosse, c’est un vrai défenseur et si le club est en haut, c’est en partie grâce à lui. Il a 20 ans et il sait défendre. Sincèrement, je l’ai découvert cette année parce que je ne suis pas beaucoup la Ligue 1 du fait de mon travail avec ESPN. Le gamin s’est fait insulter quand il est parti de Saint-Etienne, tout le monde s’est dit : « Encore un qui est venu prendre du pognon trop tôt ». Mais il est extraordinaire ! Il va aussi vite qu’Mbappé, c’est déjà un grand joueur. Bon, il ne faudra pas lui dire sinon ça peut tourner dans la tête mais ça se voit. Si je suis Didier Deschamps, j’y réfléchis !"

Pour le champion du monde 1998, Wesley Fofana est un extraterrestre qui pourrait taper bientôt à la porte de l'équipe de France : "Il n’y a que Didier qui peut sentir si c’est le moment pour Fofana et on va lui faire confiance. En termes de performance, il faut que Fofana et Upamecano grandissent vite pour jouer à côté de Kimpembé. Ca fait quelques années qu’on se pose des questions sur Varane, cette année ce n’est pas très probant. Quand il n’y a pas Sergio Ramos, il est en difficulté. J’ai été le premier à l’encenser lors de la dernière Coupe du monde parce qu’il avait été extraordinaire. Mais il n’est plus à ce niveau depuis, aussi bien en club qu’en équipe de France. Et quand je vois la relève… Si Fofana arrive à atteindre la maturité de Kimpembé, on a deux extraterrestres, deux monstres en défense."