ASSE : Bernardoni, Sacko, Mangala, Gnagnon, Crivelli... le Mercato des Verts fait débat

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il est plutôt réussi

« Autant je pense comme beaucoup qu'il y a un peu trop de paris et peut-être pas assez de qualité dans le recrutement des Verts cet hiver. Autant je me suis fait une réflexion en voyant le groupe de Pascal Dupraz face à Montpellier et à Clermont : pour une fois je me suis dit que l'ASSE propose un groupe de 20 joueurs de Ligue 1 et non une équipe mixte de U19-Gambardella accompagnés de quelques joueurs ayant connu le haut niveau...

Même si cela n'avait l'air de rien, entre le retour des « Canistes », les sorties d'infirmerie et les quelques compléments apportés à l'effectif (Mangala, Sacko, Thioub, etc.), j'ai enfin l'impression de voir des noms de joueurs de première division. Et pourtant, il y avait quelques absents (Moukoudi, Neyou, Sako, Crivelli)...

Peut-être que oui, il s'agit d'un léger désaveu pour les jeunes du cru, mais, quand on joue le maintien, on a besoin de joueurs rodés à ce type de joutes. Pas des Alpha Sissoko, Louis Mouton ou Yanis Lhéry malgré tout le respect qu'il leur est du. Quantitativement, l'ASSE est parvenue à réenrichir un groupe qui s'était déplumé au fur et à mesure sous Claude Puel sans que la masse salariale n'explose pour autant. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas, mais j'y crois plus aujourd'hui qu'hier et je ne pense pas être le seul... »

Alexandre CORBOZ

Pas si mal

« Selon moi, le Mercato aurait pu être meilleur. Je me serais volontiers contenté d'un retour de Guilavogui ou Matuidi, et de celui d'un Gomis ou d'un Beric. Mais au final, par rapport à ses moyens, je trouve que l'ASSE ne s'est pas si mal débrouillée. Son Mercato avait très mal commencé avec l'arrivée de Gnagnon, dernière recrue de l'ère Puel. Mais Bernardoni montre depuis son arrivée qu'on peut compter sur lui, et il devrait faire des émules. Je pense surtout à Mangala, si son genou le laisse tranquille, et à Falaye Sacko. Je suis plus sceptique pour Thioub et Baky Sako, et je demande à voir aussi pour Enzo Crivelli. Mais dans son style à la Brandao, l'attaquant peut faire du bien, et libérer des espaces pour les autres joueurs offensifs. Au final, je pense que l'ASSE a plus d'armes aujourd'hui pour aller chercher son maintien, et sa meilleure recrue hivernale pourrait bien être sur le banc. Je l'avoue, je ne suis pas fan du coaching de Pascal Dupraz depuis son arrivée, que ce soit ses changements contre Lens (1-2), sa compo de départ à Lyon (0-1), à Bergerac (0-1). Mais Dupraz a une qualité essentielle, surtout pour mener une mission comme celle-là, et c'est une qualité que Claude Puel n'avait pas : il sait fédérer, donner confiance à ses joueurs et les emmener avec lui. C'est ce qui me rend le plus optimiste dans la perspective du maintien, surtout qu'il a désormais à sa disposition un groupe plus étoffé, plus aguerri à la L1. »

Laurent HESS

📊 L’#ASSE, Vice-Championne du Money-Time !



▶️ Les Verts ont glané 7 points grâce à des buts à la 90ème minute (seul le PSG fait mieux avec 8 pts).



▶️ Sainté a gagné 11 points grâce à des buts dans le dernier 1/4 d’heure (derrière le PSG avec 15 pts).



Via @Ligue1UberEats pic.twitter.com/LF4rMhHnNH — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) February 14, 2022