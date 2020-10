ASSE - Mercato : ses agents, son futur... M'Baye Niang (Stade Rennais) sort du silence

Il aurait pu être le buteur tant attendu à l'ASSE. Finalement, M'Baye Niang, après avoir été tout proche de s'engager dans le Forez, va retrouver la Bretagne et le Stade Rennais. Dans les colonnes du quotidien l'Equipe, le Sénégalais a tenté d'éclaircir la situation. "Même moi, j'étais d'accord. Ça ne s'est pas fait, je ne vais pas commencer à entrer dans les débats et vouloir faire des polémiques. Je suis triste parce que j'avais envie d'aller là-bas. Je l'ai montré en y étant depuis jeudi. J'étais convaincu de l'intérêt du projet. C'est un choix que j'assume. Je vais maintenant me remettre la tête à Rennes. J'espère que ça se passera bien."

Les agents de Niang ont refusé qu'il s'engage à l'ASSE !

Dans la suite de son propos, M'Baye Niang a expliqué que ses agents étaient contre sa venue du côté de Geoffroy-Guichard : "Les agents n'étaient pas au centre d'entraînement. À aucun moment ils ne sont venus. Ils ne cautionnaient pas le fait que j'aille à Saint-Étienne, ils ne voulaient pas que je signe et ils ne voulaient pas de commission. À un moment donné, ça leur a été proposé par mon avocat, mais ils ont refusé." Malgré cette situation, l'ex-Caennais n'en veut pas à ses conseillers."Ils m'ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l'oublier."

Niang avait discuté avec Puel et passé sa visite médicale !

Pourtant, de son propre aveu, Niang était vraiment à deux doigts de s'engager pour le reste de la saison avec l'ASSE. "On (n.d.l.r : la direction de l'ASSE) a décidé d'un commun accord de tout arrêter. On sentait que ça n'allait pas le faire. Je n'étais pas dans les bureaux du club. J'ai passé ma visite médicale, j'ai vu le coach (Claude Puel) au centre d'entraînement, on a parlé et je suis rentré à l'hôtel avec ma femme et mes enfants. C'est mon avocat, avec qui j'étais, qui devait régler les deux, trois derniers détails. Il m'a ensuite appelé pour me dire que ça bloquait." Un blocage acté par les agent du joueur.

