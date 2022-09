ASSE : Wesley Fofana se fait déjà tomber dessus à Chelsea

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Sportivement, les qualités sont indéniables. Et les supporters de l'ASSE avaient vite mesuré le talent de Wesley Fofana, formé à l'ASSE, lorsqu'il s'était installé dans le groupe professionnel. Ils avaient également mesuré à quel point le joueur avait du caractère, n'hésitant pas à forcer son départ du Forez en direction de l'Angleterre et du club de Leicester.

Le temps a passé, Fofana a réussi avec les Foxes, avant de prolonger et de se blesser gravement. Avant, aussi, de mettre tout son poids pour répondre à l'intérêt de Chelsea et de quitter Leicester. Cette attitude, un grand nom du foot anglais ne la digère pas. En l'occurrence, Graeme Souness, ancien joueur de Liverpool et consultant réputé.

"Fofana a refusé de s'entraîner avec Leicester pour assurer son transfert à Chelsea. À 22 ans, il a déjà largué deux clubs. Bonne chance à Chelsea si le Real Madrid vient le voir..."