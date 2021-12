ASSE - INFO BUT! la vérité dans le dossier Ben Arfa

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Peu d'argent et quelques idées. Tel est le mercato d'hiver qui se profile pour les dirigeants de l'ASSE qui n'ont d'autre moyen que de s'intéresser à des joueurs libres ou en manque de temps de jeu dans leurs clubs respectifs. Au regard du challenge qui attend les Verts, actuels bons derniers de L1, et de la notoriété, en France, du club du Forez, les pistes abondent. Et les rumeurs enflent...

Il y a deux jours, un site français annonçait que Pascal Dupraz avait déjà coché le nom de l'ancien montpelliérain, Vitorino Hilton. Fausse rumeur, démentie par le joueur, jamais contacté par Dupraz, et l'entraîneur des Verts, en personne, lors de son point-presse. Autre rumeur, cette fois évoquée en premier lieu par Manu Lonjon, journaliste réputé en matière de transferts : celle d'un intérêt des Verts pour Hatem Ben Arfa.

Cette information, qui est à l'instant T une rumeur, est sortie, hier, par l'intermédiaire d'un agent influent dans le milieu du football. Ce même agent qui en a parlé à beaucoup de monde, médias compris. Convaincu que les dirigeants stéphanois, et notamment Dupraz (entraîneur), Perrin (coordonateur sportif) et Soucasse (président exécutif), avaient bel et bien contacté l'entourage de Ben Arfa.

Raison pour laquelle But! Sainté a contacté hier soir l'agent de l'ancien parisien. Ce dernier a été clair, ne voulant pas perdre de temps à infirmer ou confirmer l'information, trop souvent sollicité qu'il est à accomplir cette démarche. L'agent a certes confirmé que son client privilégiait la France pour rebondir, mais nous rappelant, tout de même, qu'à l'ASSE, c'était surtout de Claude Puel dont Ben Arfa était proche. Pas Pascal Dupraz.

A suivre...

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LES "ABRUTIS" VOUS RÉPONDENT ! 🗣

Romeyer a tort, ceux qui s'indignent du sort de l'ASSE ne sont pas tous des abrutis. Du changement et vite !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/N52hwr5J2g — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 14, 2021