ASSE - Mercato : Mostafa Mohamed déjà suivi par deux grands clubs européens !

Depuis janvier et sa sortie lunaire dans une émission égyptienne, Roland Romeyer doit se mordre les doigts. Car, à cause de lui, l'AS Saint-Etienne est passée à côté de Mostafa Mohamed. Et non seulement elle s'est rabattue sur un Anthony Modeste qui n'a toujours pas marqué, non seulement l'attaquant égyptien cartonne aujourd'hui à Galatasaray, où le Zamalek l'a prêté, mais en plus, il serait suivi par deux grands clubs européens, dont l'un des plus puissants !

Galatasaray a une option d'achat

Les médias turcs assurent en effet que la Lazio Rome et surtout Manchester United auraient coché le nom de Mohamed sur leurs tablettes. C'est qu'en à peine deux mois, huit matches et cinq buts, l'Egyptien de 23 ans a mis tout le monde d'accord chez les Cimbom. Et visiblement chez les recruteurs des grands clubs, qui pouvaient se demander s'il avait vraiment le niveau pour briller sur la scène européenne.

Galatasaray possède une option d'achat pour Mostafa Mohamed située entre 4 et 5 M€. Si United et la Lazio sont effectivement sur les rangs, le club turc pourrait s'empresser de la lever pour mieux revendre son attaquant. Qui réaliserait son rêve de jouer en Premier League si les Red Devils empochent la mise. Mais quoi qu'il arrive, le grand perdant de cette histoire demeurera l'ASSE…