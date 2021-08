ASSE - Mercato : nouvelle rumeur pour la défense centrale

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

On a pu le constater hier lors du match de l'ASSE face au LOSC (1-1). Les Stéphanois, solides derrière et compacts au milieu de terrain, souffrent d'un réel déficit dans l'animation offensive. Et, surtout, finances obligent, ne peuvent débourser une somme importante pour tenter de récupérer un véritable numéro neuf, ce que ne sont pas Khazri, Hamouma ou encore Bouanga.

Selon l'Equipe, et en matière de Mercato, Claude Puel tenterait toujours de récupérer un défenseur central. Pour soulager la paire Sow-Moukoudi, sans doute. Son nom ? Christian Matsima, âgé de 19 ans.

Extrait : "Apparu à 11 reprises la saison passée, le défenseur de Monaco est en ce début de saison en cinquième position dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l'ASM. Malgré des intérêts très prononcés de clubs allemands, Matsima devrait rester en Ligue 1. Strasbourg, Bordeaux et Saint-Étienne sont actuellement les mieux placés pour l'accueillir.