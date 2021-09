ASSE : Puel pourrait être remercié après le derby

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

L'information vaut ce qu'elle vaut. Et rien ne dit qu'elle sera effective en cas de défaite de l'ASSE, dimanche prochain dans le derby face à l'OL. Mais selon le quotidien l'Equipe, Claude Puel, manager général de l'ASSE, pourrait tout simplement jouer sa place lors de cette rencontre, lui qui avait débuté en Vert par une victoire contre les Lyonnais il y a deux ans (1-0, but de Robert Beric).

Selon le quotidien sportif, Puel aurait encore le soutien de Bernard Caïazzo, mais moins celui de Roland Romeyer. Extrait : "Puel conserve le soutien de Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance, jusqu'au derby. Moins celui de Roland Romeyer, pourtant à l'origine de sa venue. Le président du directoire des Verts aurait désormais du mal à composer avec Puel, réfractaire à toute critique." L'occasion, également, d'apprendre qu'un clash aurait opposé Puel à Denis Bouanga, samedi à la mi-temps du match perdu face à l'OGC Nice.

Nous soulignerons, pour notre part, que si Puel est en effet contesté comme jamais, son licenciement coûterait très et sans doute trop cher à deux présidents aujourd'hui sans le sou. Virer le Castrais, à six mois du terme de son contrat et avec son salaire mensuel de 220 000 euros brut, vous pouvez vous-même faire le calcul...