ASSE : 6 mois plus tard, 6 des 12 recrues estivales cirent le banc des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Matthieu DREYER

3e gardien à Lorient, le vétéran n'a pas vraiment su profiter des déboires d'Etienne Green lors de la première partie de saison. Il n'a plus joué depuis un match catastrophique à Annecy (1-2) fin décembre, après être rentré en retard de ses vacances. Avec l'arrivée de Gautier Larsonneur et la promotion de Boubacar Fall en doublure, il n'est même plus dans le groupe depuis le début de l'année.



Jimmy GIRAUDON

« Jimmy Giraudon est un joueur aguerri à la Ligue 2 BKT. C'est important pour nous d'avoir des éléments qui soient rompus à ce championnat, qui connaissent sa dureté et l'humilité qu'il requiert. Je le connais bien et il sait ce que j'attends de lui. Il sera également un meneur d'hommes »... voilà ce que disait Laurent Batlles à l'arrivée de Jimmy Giraudon au début de l'été. C'était il y a six mois. Dans sa reconstruction, Batlles fondait de gros espoirs sur le défenseur central, champion de France avec l'ESTAC il y a deux ans. Mais l'ASSE était 20e de L2 avec la plus mauvaise défense de son championnat avant la Coupe du monde. Et l'ancien troyen, expulsé lors du dernier match contre Rodez, après avoir collectionné les avertissements, s'est logiquement retrouvé fragilisé. Depuis le début de l'année, il est cantonné au banc de touche et n'en est sorti que l'espace de quelques minutes en toute fin de match contre Sochaux (2-3), le temps d'encaisser un but synonyme de défaite. Avec l'arrivée de Mateo Pavlovic, le voilà très loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Pas sûr du tout de le revoir sur les terrains d'ici la fin de la saison. Un vrai Flop !

Anas NAMRI

A 21 ans, le jeune franco-marocain avait tapé dans l'oeil de Batlles alors qu'il évoluait avec la réserve troyenne. Convaincant lors de son essai estival, d'abord programmé pour la réserve, il a été lancé dans le grand bain à Amiens (1-0), au poste de piston droit. Mais après un match correct en Picardie, la suite a été beaucoup plus compliquée. Buteur contre son camp contre Rodez (0-2), il n'est plus réapparu depuis une dernière prestation catastrophique à Annecy (1-2). Avec l'arrivée de Dennis Appiah, ses perspectives sont à présent très limités. Il a disparu du groupe depuis le début de l'année. La fin de saison, pour lui, ce devrait être avec la réserve, en N3. Ce qui correspond sans doute mieux à son véritable niveau.



Dylan CHAMBOST

Après l'avoir emmené à Troyes avec lui, avec un titre de champion de L2 à la clé, Laurent Batlles a rapatrié Dylan Chambost chez les Verts cet été. Mais après une blessure au bras pendant la préparation et de bons débuts, le gaucher n'a pas eu l'apport escompté. Il ne compte qu'1 but et 2 passes décisives. Sa situation s'est fragilisée avec le Mercato, au fil de ses contre performances. Il ne joue plus que les utilités depuis un mois, relégué au fond du banc.

Lenny PINTOR

Laurent Batlles avait également connu Lenny Pintor à Troyes. Il est allé le chercher à Lyon, où il n'avait disputé que 3 matches avec la réserve, la saison dernière. Mais six mois plus tard, Pintor est en échec. Il n'a inscrit qu'un but sous le maillot vert, sur penalty, à Pau (1-1). Ses apparitions sont de plus en plus rares. Sa dernière titularisation date du 26 décembre dernier, à Annecy (1-2).



Ibrahima WADJI

Avec l'arrivée de Gaëtan Charbonnier, le Sénégalais a glissé vers le banc. Seulement deux titularisations pour lui en 2023, pour deux victoires face à Laval (1-0) et Annecy (3-2). Sorti sous les sifflets face aux Tango, l'ancien joueur de Qarabag s'est relancé face aux Haut-Savoyards, avec un but à la clé. Son 4e but avec l'ASSE, où il fait figure de 3e option en attaque derrière le duo Krasso-Charbonnier. Mais comme « Charbo » est out jusqu'à la fin de la saison...