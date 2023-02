ASSE - Mercato : Aubameyang avec deux anciens Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Les temps sont durs pour Pierre-Emerick Aubameyang. Laissé pour compte à Chelsea, et notamment depuis l'arrivée de Graham Potter sur le banc de touche, le Gabonais a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'il n'était même pas qualifié pour disputer la Ligue des Champions dans les semaines à venir.

Un coup dur, un de plus, qui pourrait se traduire par un départ. Et si le Milan était évoqué, il semblerait qu'un autre club soit intéressé par ses services. En effet, Relevo indique sur son site que Chelsea aurait débuté des négociations avec le Los Angeles FC. Un club dans lequel évoluent deux anciens stéphanois : le Gabonais Denis Bouanga et l'Espagnol Sergi Palencia.

A suivre.