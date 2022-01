ASSE : attaqué par Romeyer sur le Mercato, Puel répond avec classe !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

« On avait les moyens de recruter. Des joueurs voulaient rester (Debuchy, Monnet-Paquet), d'autres étaient disponibles. C'était un choix du manager général. Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à disposition, ça allait le faire. Ce que l'on n'a pas dépensé l'été dernier, on va le dépenser maintenant. L'argent était prévu au budget ». Accusé par Roland Romeyer de ne pas avoir voulu recruter l'été dernier, Claude Puel n'a pas souhaité polémiquer avec son ancien président.

« Je ne polémiquerai pas quant aux inexactitudes et contradictions tenues »

Estimant qu'il était le jeu des dirigeants de charger l'entraîneur limogé, l'ancien Manager des Verts n'a pas souhaité bercer dans la polémique : « Par respect pour ce que représente l'ASSE et l'objectif de fin de saison (le maintien), je n'ai nullement l'intention de perturber staff, joueurs dans leur entreprise. C'est pourquoi, je ne polémiquerai pas quant aux inexactitudes et contradictions tenues. Je reste attaché à l'ASSE, à son devenir et à toutes les personnes que j'apprécie en son sein, - salariés, staff, joueurs - et auxquelles je souhaite le meilleur ».