ASSE : avec Falaye Sacko, les Verts se sont offert l'anti-Maçon !

Sur la toute fin du Mercato, l'ASSE est parvenu à se faire prêter le latéral droit Falaye Sacko (Vitoria Guimaraes, 26 ans), un international malien suivi de longue date par les Verts et que Fousseni Diawara, de par son rôle d'entraîneur adjoint des Aigles du Mali, connait bien.

Plutôt un Gabriel Silva bis qu'un Yvann Maçon

Pour le site de supporters Poteaux-Carrés, « Fouss » a fait les présentations d'un défenseur « fiable » qu'il présente comme « une valeur sûre » à son poste... Ainsi qu'à celui, plus surprenant vu son gabarit, de défenseur central où il évolue en sélection : « À la base c’était pour dépanner mais comme Falaye a donné satisfaction, on l’a laissé en charnière centrale. On s’est en effet aperçu que même dans la durée il était capable d’évoluer à ce poste tout en étant performant ».

Pour les Verts, ce n'est donc pas un latéral offensif qui a débarqué : « Il n’a pas le même profil qu’Yvann Maçon, qui est un bon contre-attaquant. D’un point de vue offensif, Maçon apporte beaucoup, on l’a vu d’ailleurs lors du dernier match de championnat à Angers, c’est grâce à sa percée et à son centre tendu que le SCO a marqué contre son camp et que Sainté l’a emporté. Falaye Sacko est plus défenseur dans l’âme même s’il peut monter parce qu’il va vite et prend le couloir, y’a pas de problème. Mais c’est un joueur qui s’applique avant tout à très bien défendre ».

