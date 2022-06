ASSE : avec qui les Verts doivent-ils repartir en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il faut faire table rase

« S'il est délicat de mettre tout le monde dehors dans un club et repartir d'une page blanche, l'ASSE a quand même bien amorcé ce travail en laissant filer 14 éléments en fin de contrat. Je pense également que les rares éléments encore sous contrat comme Adil Aouchiche, Zaydou Youssouf, Denis Bouanga, Lucas Gourna-Douath, etc. chercheront à s'enfuir et/ou seront vendus par le club pour continuer le plan d'assainissement des finances.

C'est à mon sens l'occasion idéale pour repartir avec des joueurs dans une nouvelle dynamique. Je garderais certains jeunes comme Etienne Green, Saïdou Sow, Abdoulaye Bakayoko ou Aïmen Moueffek qui ont encore besoin de progresser mais j'esserais de bâtir un véritable effectif de Ligue 2 avec des joueurs peu sexy sur le papier - si possible avec une identité stéphanoise « à la Ponsard » (un Romain Spano, un Dylan Chambost) - mais qui donneront au public ce qu'ils veulent : des guerriers.

Le plus important pour le futur actionnaire des Verts David Blitzer sera de bien s'entourer avec des gens qui connaissent la division et ses besoins, de prendre un coach qui sait ce que c'est de jouer la montée (Laurent Batlles) et de miser sur un mix d'éléments chevronnés de caractère (pour moi, il faut aller sur un Romain Thomas d'Angers par exemple!) et de bons jeunes des basses divisions. Plus important : il faut arrêter de miser sur des joueurs qui n'ont plus joué depuis six mois parce qu'ils ont un CV, prendre des gens qui sortent d'une vraie saison, avec des stats, des résultats et un état d'esprit positif. »

Alexandre CORBOZ

Ce serait bien de garder Camara et Hamouma, et pourquoi pas Crivelli

« Dans son malheur, la chance de l'ASSE, c'est que de nombreux joueurs sont en fin de contrat et qu'ils s'apprêtent donc à quitter le club, à commencer par les trois plus gros salaires que sont Khazri, Boudebouz et Kolodziejczak. Je comprends Alexandre quand il dit qu'il faut faire table rase, et je souhaite que le club trouve une solution pour un joueur comme Aouchiche, que je vois mal s'exprimer dans les dures joutes de L2 avec son physique. Un départ de Gourna, si surcôté lui aussi à mon sens, ne me dérangerait pas du tout non plus. Mais il faudra bien aligner une équipe, et parmi les joueurs de l'effectif, j'espère que l'ASSE parviendra à en conserver certains. Meilleur joueur stéphanois lors du barrage retour contre Auxerre, Camara a montré qu'il était un vrai bon guerrier. Avec lui, avec Moueffek et Youssouf, qui revient bien, l'équipe aurait il me semble une bonne assise au milieu. Sous contrat, Silva m'a plu lui aussi dimanche dernier, même si je n'ai jamais été fan du Brésilien. Nadé, Sow, Bakayoko et lui sont les quatre défenseurs que j'aimerais voir rester. A l'inverse de Maçon et Moukoudi. Enfin, en attaque, j'espère qu'Hamouma ne quittera pas l'ASSE sur cette descente, que les dirigeants et lui trouveront un accord pour qu'il reste. Je ne me fais pas d'illusions pour Bouanga. Et je me dis qu'un Crivelli, avec ce qu'il a montré à son entrée en jeu dimanche, cette énorme détermination, peut rendre de précieux services. Il faudra des hommes, en L2, pour vite remonter. »

Laurent HESS

Pour résumer « Avec quels joueurs de l'effectif l'ASSE doit-elle reconstruire ? » : tel est notre débat de la semaine... Alexandre Corboze milite pour un relooking extrême de l'effectif, Laurent Hess conserverait quant lui certains joueurs...

Laurent HESS

Rédacteur