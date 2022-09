ASSE : Batlles dévoile les dessous du mercato des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Presque une nouvelle équipe. Un nouveau visage, en tous cas, pour l'ASSE qui ne ressemble en rien à ce qu'ont connu les supporters la saison dernière. Si les résultats se font encore attendre, même en Ligue 2, l'entraîneur Laurent Batlles ne regrette surtout pas d'avoir fait table rase. Et a confirmé ce qu'il avait entrepris au cours d'une conférence de presse.

"On cherchait de l’expérience. La jeunesse c’est interessant, mais il faut aussi savoir calmer. On prend beaucoup de cartons. Il nous faut aussi un relais au milieu. Techniquement, ce sont tous des joueurs à l’aise. On voulait un peu plus de densité athlétique car on en a besoin dans ce championnat. On attend de nos milieux qu’ils soient aussi buteurs. On a essayé de doubler tous les postes. On sait que la saison est longue. On voulait 14 à 15 titulaires en plus des jeunes. C’est un groupe qui travaillera jusqu’en janvier voire jusqu’à la fin de l’année. Le joker, c’est spécial. On se laisse la possibilité, mais c’est sur le marché franco-français. On voulait faire un joueur de plus."