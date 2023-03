ASSE : Batlles évoque l'avenir de Krasso et en attend plus de deux joueurs

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Laurent Batlles a notamment été interrogé sur l'avenir de Jean-Philippe Krasso, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Le technicien de 47 ans a confié que la situation était trop floue pour qu'il se projette sur cette question.

Podcast Men's Up Life

Batlles en attend plus de Bouchouari offensivement et plus de Nkounkou défensivement

Par ailleurs, Laurent Batlles est revenu sur l'entrée en jeu de Benjamin Bouchouari lors du match nul contre Amiens, révélant qu'il en attendait plus du milieu de terrain marocain. "Il est rentré de façon très cohérente. Ce qu'il faut, c'est qu'il répète ça sur la longueur d'un match et aujourd'hui c'est ce que je lui ai dit. Ce que je lui demande aujourd'hui, c'est d'être un peu plus décisif et un petit peu plus porté vers l'avant. J'aimerais qu'il le fasse, c'est un jeune joueur encore qui est perfectible. C'est quelque chose qui peut à la fois lui apporter en passant un cap mais aussi qui peut nous permettre à nous de gagner plus de matchs et de marquer plus de buts."

Le coach de l'ASSE s'est également exprimé sur Gautier Larsonneur et Niels Nkounkou. Le premier est décrit comme un leader de vestiaire et un joueur très impliqué tandis que Laurent Batlles a loué l'apport offensif du second mais a pointé du doigt certaines de ses carrences défensives.

Laurent Batlles était l’invité exceptionnel de ce Club ASSE sur @tl7loire 😁https://t.co/qLZYlTbB42 pic.twitter.com/xyIvVNijKj — Nathan Vacher (@nathanvacher_) March 14, 2023

Pour résumer Laurent Batlles était l'invité exceptionnel ce mardi soir de l'émission Club ASSE sur TL7. L'entraîneur des Verts s'est notamment exprimé sur l'avenir de Jean-Philippe Krasso.

Fabien Chorlet

Rédacteur