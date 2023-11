ASSE : Batlles fait une grosse mise au point sur le Mercato de janvier !

Laurent Batlles pourrait lourdement être impacté par la prochaine CAN avec jusqu’à cinq joueurs potentiellement concernés par la compétition (Batubinsika, K.Cissé, Bouchouari, Moueffek, Sissoko, Wadji). Ce jeudi, le coach des Verts a justement été questionné sur le Mercato d’hiver… Et il ne compte pas changer ses plans pour autant même si Ibrahim Sissoko pourrait bien cruellement manquer s’il convainc avec le Mali lors de cette trêve internationale.

S’il a renvoyé les journalistes vers Loïc Perrin pour la question du recrutement, Batlles ne change pas d’un iota son idée prioritaire de recruter un concurrent à Dennis Appiah, qui lui ne sera pas concerné par la Coupe d’Afrique.

« Pour le moment, je ne demande rien du tout, j’ai des joueurs à ma disposition et je me concentre sur le match de samedi en Coupe de France. On a une fin de championnat jusqu’à fin décembre à finir et après on verra où nous nous situerons et ce que nous devrons faire ou pas en fonction de ça. Les besoins sont déjà identifiés notamment sur le poste de latéral droit/central droit puisque s’il nous arrive quelque chose sur ce poste-là aujourd’hui ce sera compliqué. Après on verra en fonction aussi de certains départs ».