ASSE : Bouchouari, Wadji, Chambost... quel sera le meilleur coup des Verts au Mercato ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Chambost et Pétrot pour ramener un peu de fibre verte

« Au delà d'une individualité, il était important de donner une âme au projet de Laurent Batlles. Même si j'adore Benjamin Bouchouari, qui est peut-être le joueur frisson de cette cuvée été 2022, je trouve également très intéressant l'approche de ramener des jeunes du cru, revanchards, qui auront à cœur de ramener l'ASSE en L1.

On le voit avec Bordeaux qui brille avec les jeunes de son centre de formation. Les plus anciens se souviennent des Minots qui ont sauvé l'OM au cœur des années 80. J'aime à penser que le story-telling de 2022 est la réussite des « ex » recalés de l'Etrat que sont Dylan Chambost et Léo Pétrot. Le milieu et le défenseur n'ont pas encore eu le temps de donner leur pleine mesure (le premier ayant été blessé au bras alors que le second vient tout juste d'arriver) mais j'aime ces retours « par amour du maillot » alors que les deux hommes avaient des touches en Ligue 1.

L'amour du maillot (et le talent balle au pied d'un Chambost) c'est sans doute ce qu'il a manqué aux mercenaires de l'an dernier pour aller chercher le maintien lors des barrages. Cette année, Sainté s'est choisi un nouveau logo et une devise « Vert et fier ». Ce « Vert et fier » colle tellement à Chambost et Pétrot que ça ne peut que marcher. J'ai envie d'y croire en tout cas... »

Alexandre CORBOZ





Bouchouari, à priori

« Sur ce qu'il a montré lors de ses premiers pas sous le maillot vert, Bouchouari est une belle trouvaille mais je mets quand même quelques réserves d'usage. Je me demande en effet où est le « vice caché », car je m'explique difficilement comment un tel joueur a pu évoluer en L2 néerlandaise sans attiser les convoitises de l'Ajax, du PSV ou du Feyenoord. Le talent est là, c'est une certitude, mais on verra sur la durée. Plus globalement, j'étais assez sceptique sur le début du Mercato de l'ASSE. Je n'ai pas trop compris pourquoi le club avait recruté deux défenseurs centraux avec Jimmy Giraudon et Anthony Briançon (il y a d'ailleurs un peu embouteillage malgré le départ de Moukoudi...), ni comment il a pu mettre autant de temps pour recruter un attaquant alors que ce devait être LA priorité de l'été, à mon sens.

Maintenant, mon regard a changé avec les arrivées de Wadji, le retour de Pétrot, le très bon match livré contre Bastia. Je pense que l'arrivée de Laurent Batlles va faire du bien et que le club va repartir sur une dynamique positive avec un vrai projet de jeu. Lobry a fait bonne impression, Cafaro et Monconduit devraient apporter eux aussi. Je suis plus réservé sur Pintor mais globalement, je trouve que l'ASSE a bien travaillé. Son effectif me semble être de qualité, taillé pour jouer le haut du tableau, même si j'aurais bien aimé voir arriver un attaquant de plus et une sentinelle genre Lekhal, le capitaine du Havre, que je trouve vraiment très bon. Enfin, comme Alexandre, j'aime cette idée d'avoir fait revenir Chambost et Pétrot, deux joueurs qui auraient mérité leur chance à l'issue de leur formation et qui vont l'avoir grâce à Batlles. En plus, ce sont des Stéphanois, comme Mouton, comme Green. Et des Stéphanois sous le maillot vert, j'aime ça ! »

Laurent HESS