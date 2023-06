ASSE - Mercato : c'est officiel pour Krasso à l'Étoile Rouge de Belgrade !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Fin du feuilleton ! Attendu ce mardi en Serbie, Jean-Philippe Krasso s'est officiellement engagé avec l'Etoile Rouge de Belgrade. L'intérêt de la Salernitana n'aura pas fait dévier l'attaquant ivoirien de la route menant au champion d'Europe 1991. Chez les Rouge et Blanc, le désormais ex-Stéphanois disputera les tours préliminaires de la Champions League. Il s'est engagé pour quatre saisons.

L'attrait de la C1 a pesé dans son choix

L'ASSE aura fait ce qu'elle pouvait pour conserver celui qui a été son meilleur buteur (17) et son meilleur passeur (12) en Ligue 2 en 2023-24. Après des propositions très basses qui ont plutôt eu tendance à énerver Krasso, elle était montée à 40.000€ mensuels plus une grosse prime à la signature. Mais rien à faire, l'ancien joueur d'Epinal préférait l'Etoile Rouge, où il pourra espérer remporter des titres tout en disputant la C1. Avec les Verts, il aura disputé 60 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 18 buts et délivrant 13 passes décisives.

La fiche de Jean-Philippe Krasso

Raphaël Nouet

