ASSE - Mercato : Cafaro sait très bien pourquoi il a rejoint Sainté

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

C'est le souhait de tous les supporters de l'ASSE : retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. Et mettre un terme à ces années de galères et d'errances, symbolisées par les erreurs à répétition des deux présidents : Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Pour retrouver un peu de sourire, le peuple Vert se raccroche donc au projet mis en place par Laurent Batlles, l'entraîneur. Et aux quelques recrues, déjà arrivées.

Parmi elles, Mathieu Cafaro, l'ancien attaquant du Stade de Reims, assez clair sur ses motivations pour signer dans le Forez. Propos accordés au Progrès. "Pourquoi avoir signé ici ? Pour tout ce que représente Saint-Étienne et par le projet mis en place par le coach. J’avais vraiment envie de venir ici. Même en Ligue 2, oui, car je me dis que, même si ça prend un peu de temps, l’ASSE n’y restera pas. On aimerait tous remonter dès la première saison mais on sait que la Ligue 2 est un championnat très compliqué et ouvert. C’est un marathon et on devra bien l’entamer pour lancer une bonne dynamique."

Ce sera face à Dijon, le week-end prochain.