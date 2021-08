ASSE : Caïazzo et Puel sur la même longueur d'ondes sur le Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Bernard Caiazzo sort enfin du silence. Le co-président de l’ASSE, s’est exprimé sur le mercato de l’ASSE, seul club à n’avoir enregistré aucune arrivée. Avec la situation actuelle liée au Covid, Bernard Caiazzo a fait part de la nécessité de se tourner vers la formation et le besoin de changer les règles sur les premiers contrats pros.

« C’est parce que nos voisins anglais, espagnols, allemands et italiens n’ont pas les moyens d’acheter que nous subissons une baisse drastique des ventes sur le mercato français. On n’a pas le choix, miser sur les jeunes du centre de formation est la seule politique possible face à des clubs milliardaires. Je milite à ce titre pour l’allongement du premier contrat professionnel de trois à cinq ans. Une politique encouragée par Claude Puel. C’est la première fois que j’ai un entraîneur qui me dit : “Il ne faut pas dépenser” » a déclaré le président au Monde, article qui paraitra demain.

