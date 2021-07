ASSE : cette recrue changerait la face du Mercato, le FC Nantes prêt à tout faire capoter !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Les supporters de l’ASSE commencent à trépigner d’impatience. Quand le mercato des Verts sera-t-il lancé ? Avec le LOSC, les Verts sont en effet la seule équipe de L1 à ne pas avoir lancer son recrutement estival et cela commence à être un peu préoccupant.

Récemment, pourtant, la rumeur d’un intérêt pour Arnaud Kalimuendo est venu réchauffer les coeur des fans stéphanois, conscients que le buteur du PSG prêté au RC Lens la saison dernière pourrait être l’attaquant recherché cet été. Mohamed Toubache-Ter, sans le citer, semble en dire plus sur cette piste également suivie par le LOSC.

« Si l'ASSE arrive à faire l’offensif visé… ça pourrait fortement changer la donne pour eux, a récemment indiqué l’insider sur Twitter. Zéro excitation car il n’y a absolument rien de fait, dossier compliqué avec concurrence légère de Lille et de certains clubs à l’étranger. » Récemment, on a aussi appris l'intérêt du FC Nantes en plus de celui du LOSC. L'affaire est donc loin d'être gagnée pour l'ASSE.

Zéro excitation car y’a absolument rien de fait, dossier compliqué avec concurrence légère de Lille & de certains clubs à l’étranger !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 21, 2021