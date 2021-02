ASSE : Cissé, Modeste... le Mercato des Verts fait débat

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Hugo, Firminy :

« Je trouve que les deux arrivées sont positives. Certes, ce ne sont que des prêts, mais cela permettra d’apporter une nouvelle dynamique et de la fraîcheur à l'équipe. Maintenant, à eux de prouver que le club a fait le bon choix de les recruter cet hiver. »

Julien, Saint-Priest-en-Jarez :

« Dans la situation actuelle du club, on peut estimer que ce sont deux bonnes recrues. S'il parvient à se relancer, Modeste peut être un plus pour l'équipe. C'est certain. Si Cissé a une bonne entente avec Moukoudi, il pourrait former un bon duo en charnière centrale. C'est costaud. »

Adama, Angers :

« Selon nos moyens, et les secteurs dans lesquels on devait se renforcer, je pense qu'on a là deux bonnes recrues. Anthony Modeste, je le sens bien. Il a la tête sur les épaules. Je pense qu'il peut nous faire du bien, avec son expérience en Ligue 1 et en Bundesliga. Après, il faudra que ses coéquipiers parviennent à le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse réellement s'exprimer. Pape Cissé a l'air humble, posé et sage. C'est un défenseur qui peut nous apporter beaucoup, avec sa taille, qui est un atout non négligeable tant sur le plan défensif qu'offensif. Il peut déjà nous assurer une certaine stabilité défensive. »

Valentin, Bonson :

« Cissé a l'air assez serein et semble s'être très vite acclimaté à son nouveau club. Modeste, lui, manque encore de repères. Mais c'est normal, il n’a pas encore fait beaucoup d'entraînements avec l'équipe. C'est un attaquant intéressant sur les centres et dans un rôle de pivot. »

Thomas, Saint-Chamond :

« Par rapport à la situation, les venues d’un défenseur et d’un attaquant étaient nécessaires. Pape Cissé va apporter davantage de possibilités en défense et Anthony Modeste va apporter de l’expérience, dans une attaque qui en manque cruellement, surtout pour le poste du numéro 9. Malheureusement, ces deux recrues ne s’inscrivent pas vraiment dans la politique de Claude Puel. Modeste est prêté six mois sans option d'achat et Cissé en possède une à 13 M€, ce qui semble inaccessible en fin de saison. Il ne faut cependant pas être trop exigeant. Le principal objectif pour cette saison reste le maintien et ces deux recrues ne peuvent qu’apporter du bon dans cette quête. »

Laure, Lille :

« Je suis satisfaite des deux arrivées. Modeste et Cissé peuvent renforcer l’équipe, autant sportivement que moralement... J’ai hâte de les voir performer sur le terrain, et hâte qu’il nous aident à remonter au classement ! »

Kévin, Limoges :

« Plutôt satisfait. On renforce deux postes dans lesquels il était urgent d'agir, avec des joueurs de bonne qualité. J'espère que Modeste va retrouver les jambes qu'il avait il y a deux ou trois ans. On va avoir besoin d'un joueur capable de scorer pour se maintenir en Ligue 1. »

Antoine, Saint-Étienne :

« Il faut leur accorder de la confiance car ils ne seront certainement pas immédiatement au top niveau. Pour Cissé, je pense qu'il peut être une excellente recrue. Il faut qu'il prenne encore ses marques. Mais un duo Moukoudi-Cissé pour le reste de la saison peut nous assurer une stabilité défensive. Modeste va aussi devoir prendre ses marques. On peut compter sur lui pour persévérer et ça va payer. »