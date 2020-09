ASSE : Claude Puel a rêvé d'une belle surprise pour ce Mercato

Depuis le début de saison, Claude Puel met en pratique le projet qu'il avait envisagé ces derniers mois. Le coach de l'ASSE a opté pour un grand ménage dans l'effectif afin de faire la place aux jeunes. Cela s'est matérialisé encore ce dimanche face au FC Nantes où mis à part Moulin, Kolodziejczak et Bouanga, aucun joueur d'expérience n'était sur la pelouse.

Mais au micro de Telefoot, Claude Puel a livré quelques confidences sur ce projet. Le coach des Verts ne cache pas qu'il aurait aimé avoir une belle surprise pour ce Mercato, mais doit se concentrer sur les moyens du moment. « Je ne fais pas jouer des jeunes joueurs pour faire jouer des jeunes joueurs. On ne peut pas avoir un autre projet. J'aimerai avoir des possibilités sur le mercato. Ce n'est pas possible », a expliqué Puel, un brin fataliste.

Faire grandir les jeunes, une tâche difficile

Claude Puel s’attelle donc à son projet formateur et confie y trouver un certain plaisir malgré la difficulté de la tâche. « C'est un challenge difficile de faire progresser ces jeunes. On essaie de les faire apprendre, les rendre compétitifs. On prend du plaisir à coacher des jeunes sans oublier les autres. Désormais, on va devoir bien se préparer pour Rennes ».