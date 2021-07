ASSE : Claude Puel annonce une avancée énorme au Mercato !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Les joueurs de l’ASSE seront en ordre de marche aujourd’hui. À 18h, les Verts se mesureront en effet au Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 au centre Robert-Herbin pour un nouveau match amical. En attendant, Claude Puel s’est confié dans Le Progrès en évoquant notamment le mercato.

« On ne cache pas qu’il reste une saison difficile, a-t-il affirmé sans grande surprise. En juillet 2022, une nouvelle page va s’ouvrir pour l’ASSE avec des possibilités d’investissement parce qu’on aura rétabli les équilibres financiers. Jusque-là, il va falloir se battre sans possibilité d’un recrutement digne de ce nom. C’est assumé. On est l’équipe qui a utilisé le plus de joueurs du centre de formation. On a créé des actifs et beaucoup de joueurs ont désormais des profils intéressants et représenteront dans le futur des mannes financières importantes pour le club. »

La bonne nouvelle, c’est que la stratégie adoptée par l’ASSE pourrait fonctionner à plein merveille par la suite. « On a effectué un retournement de modèle, plus en adéquation avec les finances futures du club et avec sa philosophie : s’appuyer plus sur la formation, a-t-il poursuivi dans le quotidien régionalOn l’a fait avant tous les autres clubs. Pour la DNCG, ça a été très important. C’est quelque chose de vertueux vers quoi une majorité de clubs essaient désormais d’aller. La direction, l’administratif et l’ensemble des équipes ont été hyper performants. Tout le monde a gardé un cap. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui a été réalisé. C’est énorme. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

UN DILEMME À RÉGLER !

Qui de Moulin ou de Green sera le numéro 1 des Verts ?

Claude Puel va devoir trancher !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/Wnvvch5Eef — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 13, 2021