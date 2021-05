ASSE : Claude Puel développe son plan pour redresser les finances

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Montpellier

Lors qu'il parle projet club, développement de jeunes talents et économie du football, Claude Puel, le manager général de l'ASSE, est souvent fascinant à lire. Il l'a encore démontré dans l'entretien qu'il a accordé au quotidien Libération.

Le Castrais est notamment revenu sur les conditions dans lesquels il avait récupéré Saint-Etienne : « Depuis trois mercatos, l’ASSE ne recrute plus. Quand j’arrive au club en octobre 2019, la situation est la suivante : un commando de 13 ou 14 joueurs expérimentés qui se tiennent tous, avec des salaires élevés et qui restent sur une 4e place en Ligue 1. Mais il n’y a pas d’actifs : pas ou peu de potentiel à la revente. Aucun club ne peut être viable financièrement sans ça. Il était donc vital d’ouvrir l’équipe. Pourtant, former des jeunes et gagner des matches sont deux choses antinomiques ».

L'exemple Fofana pour démontrer le bienfondé de la méthode

Claude Puel le reconnaît : il a payé cher ses choix d'avenir, s'appuyant sur l'exemple Wesley Fofana. « Wesley Fofana faisait des erreurs : un peu d’inattention, une faute de marquage, un ballon perdu dans une zone dangereuse… Certains joueurs expérimentés ont râlé. En septembre, Fofana signe à Leicester pour 40 M€, ce qui a permis d’assurer le bon fonctionnement du club. Un jeune joueur, c’est un actif en cas de coups durs. Il faut trouver un équilibre entre la pérennité sportive et économique », a-t-il développé.

Un exemple parmi tant d'autre que Claude Puel affiche fièrement dans son profil de bâtisseur : « Partout où je suis passé, j’ai constaté qu’on laissait le joueur s’exprimer et se développer sans vraiment lui mettre de contraintes. Du coup, on exacerbe les qualités dominantes en perpétuant les manques initiaux, les plus forts passent là-dessus et on en perd d’autres qui auraient pu s’en sortir dans un autre contexte ».

Prochaine étape : valoriser les milieux défensifs

Aujourd'hui, son travail le pousse d'ailleurs à développer trois « pépites » qui vont assurer la pérennité économique de l'ASSE : « À Saint-Etienne, j’ai trois jeunes forts à la récupération, qui sont physiques. Dès lors, mon rôle a été et reste de les éveiller au ballon. Leur dire qu’un contrôle orienté permet de gagner du temps et les sensibiliser au fait qu’une passe, c’est un cadeau ». L'avenir et les ventes futures de Lucas Gourna-Douath, Aïmen Moueffek et Mahdi Camara donneront sans doute raison au plan de Puel.