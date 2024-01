ASSE : Dall’Oglio a fixé une nouvelle attente pour la suite du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

La rentrée de l’ASSE n’a pas rassuré grand-monde hier à Geoffroy-Guichard. Pour leur rentrée officielle, les Verts ont affiché un triste visage contre Laval (0-0) et ratent une nouvelle occasion de se rapprocher des places de tête en Ligue 2. Passablement agacé par la prestation de ses joueurs, Olivier Dall’Oglio a fixé ses nouvelles attentes pour la suite du mercato. S’il n’a pas évoqué les pistes creusées par sa direction sportive, le coach de l’ASSE espère « du sang neuf. »

« Après janvier, on y verra plus clair »

« Après janvier, on y verra plus clair, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je le répète, il faut plus d’attention, de concentration et de coordination, à l’image de Laval. Il faut impérativement gagner des matches. Sinon, on va végéter dans le ventre mou du classement et cela n’intéresse personne. On n’a plus de temps à perdre. »

💬 Olivier Dall'Oglio après #ASSELAVAL (0-0)



"Je ne peux pas être satisfait de ce résultat, les joueurs non plus, pas plus que le public. Si on veut être ambitieux, il faudra plus." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 13, 2024

