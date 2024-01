ASSE : Dall'Oglio se livre sur le Mercato et scelle les avenirs de Maçon et Charbonnier

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Olivier Dall'Oglio était l'invité ce lundi soir de l'émission 100% Sainté sur France Bleu Saint-Étienne Loire. L'entraîneur de l'ASSE s'est notamment exprimé sur le mercato hivernal. "Des milieux ou attaquants excentrés pour ce mercato hivernal ? Oui. On a besoin d’avoir des garçons qui provoquent, qui font des appels pour libérer les espaces. Il me faut des garçons intelligents dans les déplacements. On sait très bien qu’il faut montrer des capacités face à des blocs bas."

Dall'Oglio sans filtre sur les cas Maçon et Charbonnier

Concernant le cas Yvann Maçon, revenu cet hiver chez les Verts après que son prêt au Maccabi Tel-Aviv ait été cassé en raison de la situation en Israël, Olivier Dall'Oglio s'est montré très clair : il veut le garder. "Yvann Maçon sur le terrain, cela faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué. Obligatoirement, j'aurai aimé que son temps de jeu soit plus long, mais en accord avec le staff médical, ce n'était pas possible plus de 45 minutes. J'espère qu'il va emmagasiner beaucoup d'énergie cette semaine. On a besoin d'un Yvann Maçon assez rapidement compétitif. Il ne faut pas non plus brûler les étapes. C'est mon souhait qu'il reste. Je sais très bien qu'il était à Saint-Étienne, qu'il est parti et qu'il est de retour. Ça a été un débat, je ne veux pas rentrer dedans, je regarde le côté sportif, ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir un joueur en confiance. J'ai discuté avec lui, il est hyper motivé de revenir à Saint-Étienne. Je pense que les dernières semaines de sa vie, ces derniers mois ont fait qu'il a pris beaucoup de maturité", a confié Olivier Dall'Oglio au sujet du joueur prêté la saison dernière au Paris FC.

Le coach des Verts s'est aussi exprimé sur Gaëtan Charbonnier, qui fait partie, selon nos informations, des joueurs qui pourraient quitter le club forézien cet hiver. "On l’a prévenu qu’on allait recruter devant. On a été honnête, on a besoin de plus d’attaquants. Gaëtan aura peut-être moins de temps de jeu. À partir de là, il y a une décision qui devra être prise." Des propos qui confirment donc que Charbonnier ne sera pas retenu en cas de proposition.

Son premier mois chez les Verts, les perspectives, le mercato : 100% Sainté avec Olivier Dall'Oglio, l'entraineur de l'#ASSE, c'est à réécouter ici⬇️https://t.co/4JU2yaYffs pic.twitter.com/if6RAgLIkY — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 8, 2024

Podcast Men's Up Life