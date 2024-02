ASSE : Dall'Oglio fait le bilan du Mercato et annonce une recrue cachée

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Alors que le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes ce jeudi à minuit, l'AS Saint-Étienne n'a pas bougé lors de ce dernier jour dans le sens des arrivées. Et c'est ce qu'avait annoncé un peu plus tôt dans la journée Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. L'entraîneur des Verts a, par ailleurs, fait le bilan de ce marché hivernal où seuls Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku sont venus renforcer son effectif.

Dall'Oglio considère aussi Wadji comme une recrue

"Le mercato a été quand même assez intéressant, on ne voulait pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, prendre des joueurs de même niveau que ceux que l'on a. On a pris des joueurs qu’on n’avait pas, de profondeur et de percussion notamment et on peut considérer qu'Ibrahima Wadji n’avait pas commencé sa saison. On va également récupérer les joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations (Dylan Batubinsika, Ibrahim Sissoko et Karim Cissé)", a confié le technicien de 59 ans devant la presse.

