ASSE : David Wantier livre une première grosse tendance pour le Mercato d'été

Ancien responsable du recrutement de l'ASSE, David Wantier est sorti du silence à l'occasion d'un entretien pour le site EVECT. Un an après son départ du Forez, l'intéressé a enfin pu reprendre sa carrière d'agent et récupérer Romain Hamouma, en fin de contrat chez les Verts.

Dans l'entretien qu'il a accordé, David Wantier est également revenu sur la difficile saison de l'ASSE, lui qui est toujours supporter de l'équipe : « Ça fait mal au cœur de voir le club dans cette position. Mais je reste persuadé qu’il va se maintenir en Ligue 1, c’est ce que je souhaite ».

Wantier voit des effectifs allégés et des salaires plus bas

Enfin, il a aussi été question du Mercato avec la crise du Covid-19 et de Mediapro. Wantier voit déjà une tendance se dégager : « Je n’ai pas été actif sur les récents mercatos puisque je n’avais pas encore récupéré ma licence. Je n’ai du coup pas ressenti l’impact. Maintenant je pense qu’après le passage de la pandémie, les finances des clubs sont mises à mal. La répercussion se fait plus sur les joueurs et sur les contrats qui peuvent être proposés. Je pense que cet été, on va voir des effectifs se réduire en nombre et les salaires vont être revus à la baisse ».