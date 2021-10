ASSE : deux Verts ont sauvé la tête de Puel avant un Mercato actif ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le conseil de surveillance de l’ASSE qui s’est tenu lundi matin a décidé de ne pas couper la tête de Claude Puel. Comment aurait-il pu finalement en être autrement puisque le coût du divorce est estimé à 4 M€... que les Verts n’ont pas.

Si l’entraîneur des Verts a réussi à survivre au derby dominical contre l’OL (1-1), c’est aussi parce que certains de ses choix tactiques forts ont enfin fonctionné : titulariser le revenant Ryad Boudebouz et l’intermittent Zaydou Youssouf.

« Dans l’attente d’hypothétiques renforts au mercato d’hiver, Puel s’est appuyé sur les solutions de rechange dont il dispose dans son effectif actuel. Les titularisations dans le cœur du jeu des laissés-pour-compte Ryad Boudebouz et Zaydou Youssouf ont redynamisé l’équipe, observe L’Équipe. Celle-ci est apparue plus à l’aise en 4-2-3-1 qu’avec une défense à trois centraux et un duo Neyou-Camara qui ne la protège pas assez. C’est donc par souci d’économie mais aussi parce que le derby n’a pas dégénéré en tribunes que Claude Puel reste en place. »

#ASSE Puel garde la main (2) : La Pravda de ce mardi évoque le cas de Claude Puel. Extraits. "Les joueurs ayant rassuré leurs dirigeants lors du derby, le maintien de Claude Puel à son poste de...