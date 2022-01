ASSE : Dupraz sème de nouveaux indices sur le Mercato

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

L’ASSE à la sauce Pascal Dupraz a entamé l’année 2022 du bon pied hier en Coupe de France. Devant Jura Sud, les Verts ont fait preuve de sérieux et d’application pour venir à bout d’une équipe vaillante mais limitée (4-1).

« Je suis satisfait car l'équipe de l'AS Saint-Etienne a fait preuve de sérieux, a abordé la compétition comme il le faut, s’est félicité le coach de l’ASSE au coup de sifflet final. Je pense que les joueurs n'ont pas tant la tête à l'envers que ça. C'est une question de confiance. Ce sont deux compétitions différentes, certes, mais gagner un match, ce n'est jamais anodin. En gagnant des matches, le deuxième en trois depuis que nous sommes là, on emmagasine de la confiance et ça permet de mettre notre jeu en place. »

Interrogé sur le mercato hivernal des Verts, Dupraz a déjà fixé sa priorité. « Nous sommes quatre alignés avec le président Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Nous allons recruter, a-t-il ajouté. Ceci est rendu compliqué à cause du Covid. Nous allons nous intéresser à des joueurs en manque de temps de jeu. Les clubs ont un peu de mal à laisser leurs joueurs puisque le spectre du Covid plane sur ces clubs aussi. Il nous faut s'armer de patience même si on aimerait recruter le plus vite possible. »

