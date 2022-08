ASSE : après Pétrot, Monconduit et Wadji, une dernière recrue attendue avant la fin du mercato ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

L'AS Saint-Etienne, qui a déjà recruté Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Dylan Chambost, Mathieu Cafaro, Victor Lobry, Lenny Pintor, Benjamin Bouchouari et Matthieu Dreyer cet été, devrait enregistrer en début de semaine prochaine les arrivées de Léo Pétrot, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji.

"Il y a trois ou quatre joueurs qui risquent d'arriver"

Avant le match nul concédé sur la pelouse de Valenciennes (2-2), Laurent Batlles a été interrogé par la chaine L'Equipe sur la fin du mercato estival des Verts. "Oui on attend des renforts, il y a quelques joueurs qui vont être annoncés notamment en début de semaine prochaine. Ça va être annoncé rapidement. Il n'y a pas de secret pour Léo Pétrot et Thomas Monconduit mais il y a trois ou quatre joueurs qui risquent d'arriver", a répondu l'entraîneur forézien. En plus de Léo Pétrot, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji, un quatrième joueur pourrait donc débarquer dans le Forez d'ici le 1er septembre.

