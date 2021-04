ASSE – EXCLU BUT ! Mercato : la prolongation de Romain Hamouma prend une dimension plus politique !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

L'avenir de Romain Hamouma fait beaucoup parler à l'ASSE. En fin de contrat, l'attaquant (34 ans) n'a toujours pas reçu de proposition pour prolonger et cela étonne jusqu'en haut lieu. En effet, à l'issue de l'entretien accordé à But ! Saint-Etienne, Gaël Perdriau s'est étonné de la situation contractuelle de l'ancien caennais.

Perdriau : « Je trouve que la question ne se pose même pas »

« J'ai vu que le club ne lui avait pas encore proposé de prolonger. Pourtant, je trouve que la question ne se pose même pas, a-t-il confié. Quand il est sur le terrain, je trouve qu'il occupe de la place. Il sent le jeu, il est adroit. J'aime beaucoup ce joueur. En plus, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il est humble, abordable. J'ai du mal à comprendre pourquoi on se priverait d'un joueur comme lui. »