ASSE – Exclu BUT! : Puel tombe des nues avec Kechrida

Depuis hier soir et les révélations de Mohamed Toubache-Ter lors du live Twitch de Sainté Inside, les supporters de l'ASSE sont plongés dans le flou le plus total. Wajdi Kechrida aurait en effet passé sa visite médicale à Saint-Etienne et paraphé un contrat de quatre ans mais celui-ci n'aurait pas encore été homologué car Bernard Caiazzo bloquerait son arrivée. Parce que le latéral droit tunisien de 25 ans aurait fait appel à plusieurs agents et que la direction stéphanoise n'aurait pas envie de se retrouver impliquée dans un imbroglio.

Eh bien… il n'en est rien ! Selon nos sources à l'intérieur même du club, Claude Puel et son staff seraient tombés des nues en apprenant toutes ces rumeurs concernant Kechrida. L'ancien joueur de l'Etoile Sportive du Sahel n'est pas venu à Saint-Etienne, n'a passé aucune visite médicale et encore moins signé de contrat. La priorité du manager des Verts reste de recruter un attaquant et un défenseur central, pas un latéral. Notre source insiste sur le fait qu'il s'agit d'une fake new inventée de toute pièce. Dont acte.

Saint-Étienne have signed Tunisia international Wajdi Kechrida, with an announcement expected in the coming hours, according to Foot Mercato.https://t.co/UVkC4Fz9hu — Get French Football News (@GFFN) July 26, 2021