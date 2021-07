ASSE - Exclu But! : retournement de situation, Hamouma prolonge à Sainté !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Surprise totale, ce soir, puisque l'AS Saint-Etienne va officialiser dans les prochaines heures la prolongation de Romain Hamouma. L'ailier, en fin de contrat, était en contacts avec l'OGC Nice et l'ESTAC, n'ayant reçu aucune nouvelle de ses dirigeants, si ce n'est un contact téléphonique avec Roland Romeyer qui n'avait pas abouti à une proposition.

Les supporters regrettaient déjà ce départ, celui d'un chouchou du Chaudron, arrivé à Saint-Etienne en 2012, vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013, meilleur buteur du club au XXIe siècle. Un talent rare qui "pue le football", comme l'ont dit successivement Jean-Louis Gasset et Claude Puel. En fin de contrat au 30 juin, Hamouma semblait parti pour porter d'autres couleurs. Mais les négociations ont repris le week-end dernier et ont abouti à une prolongation d'un an. Pour le plus grand bonheur du peuple vert.