ASSE – EXCLU Mercato : une grosse menace plane sur les pistes marocaines des Verts

But ! Saint-Etienne : Krimau, il y a quelques jours, la presse marocaine a sorti six noms de joueurs locaux suivis par l'ASSE : Abdelilah Madkour (20 ans, arrière droit), Reda Slim (19 ans, ailier), El Mehdi Moubarik (20 ans, milieu), Mohamed Moufid (21 ans, arrière droit), Salaheddine Benyachou (20 ans, ailier) et Anas Bach (23 ans, arrière droit). En tant que DTN, que pensez-vous de ces joueurs ?

Merry Krimau : Reda Slim, qui joue au FAR à Rabat, est un super joueur par exemple. Benyachou de Safi également. Ce sont de jeunes talents. Certains ont fait la CHAN et ont été champions d'Afrique. Ils font partie des très bons joueurs locaux. Pour moi, c'est une très bonne chose que l'ASSE s'intéresse à ce type de talents qui jouent en première division au Maroc. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de qualité ici.

Le Moyen-Orient, un Eldorado difficile à déloger pour les Marocains

Voyez-vous certains de ces joueurs faire carrière en Ligue 1 ?

On l'espère tous ici ! Après, comme beaucoup, ça va dépendre de leur agent. Au Maroc, on a un souci : ceux qui s'occupent de nos joueurs cherchent d'abord à les placer au Moyen-Orient, là où ils trouveront de meilleurs contrats pour démarrer. Je suis attristé par cette tendance. L'agent suit l'argent, le joueur suit l'argent... Pour moi, les noms que vous avez cité ne feraient pas tâche dans des bons clubs européens.

A Saint-Etienne ?

Pourquoi pas ? Quand j’entends que l'ASSE vient voir des joueurs chez nous au Maroc, je trouve ça bien. On a vraiment de bons joueurs. Il n'est pas cité dans la liste mais Soufiane Rahimi (24 ans), qui joue dans le club de ma ville (Raja Casablanca) et qui a été élu meilleur joueur de la CHAN, gagnerait aussi à être observé. Pour moi, c'est le type de joueurs qui pourraient faire du bien en Ligue 1. Il faut prendre des risques. Metz le fait et lance beaucoup de très bons joueurs sénégalais. Au Maroc, on a beaucoup de talents aussi. Malheureusement, le grand public ne les connait pas car ils partent trop tôt vers le Moyen-Orient...