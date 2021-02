ASSE, FC Nantes - INFO BUT! : le dossier Mohamed Belloumi pourrait vite s'accélérer !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

On vous en parlait ce matin sur notre site. Selon Africa Foot United, l'ASSE, le FC Nantes et même le FC Lorient auraient récemment contacté le club algérien du MC Oran afin de soumettre une offre au sujet du jeune attaquant (18 ans), Mohamed Bouchir Belloumi. Un nom qui résonne particulièrement fort en Algérie, le joueur étant le fils du légendaire Lakhdar Belloumi, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps avec ses 100 sélections en équipe nationale et son Ballon d'Or Africain reçu en 1982.

Selon nos informations, ni l'ASSE ni le FC Nantes n'ont à ce jour formulé la moindre offre au MC Oran. L'entourage du joueur le sait et a surtout voulu transformer un réel intérêt en offre ferme. Autres certitudes, glanées par nos soins, les dirigeants des Canaris et ceux du club stéphanois pourraient passer à l'action dans les tous prochains jours. A Nantes, on aurait ainsi proposé au joueur de venir faire un essai à la Jonelière. Dans le Forez, c'est un membre de la cellule de recrutement qui serait prochainement attendu en Algérie afin de superviser Belloumi junior au cours d'une prochaine rencontre avec le MC Oran.

Enfin, et cela nous a également été confirmé, deux autres clubs français suivraient ce jeune attaquant de 18 ans : le FC Lorient et le RC Strasbourg.

B.D.