ASSE, FC Nantes – Mercato : Dennis Appiah serait déjà à Saint-Etienne !

Si on sait depuis plusieurs jours, grâce à Antoine Kombouaré, que Dennis Appiah va quitter le FC Nantes pour l'ASSE, on en sait plus sur les conditions d'arrivée du défenseur, lequel doit s'engager pour deux ans et demi dans le Forez à l'ouverture du Mercato le 1er janvier.

Présent ce soir pour ASSE - Caen

Si l'on en croit le site Peuple Vert, Dennis Appiah (30 ans) est arrivé ce vendredi dans le Forez et pourrait assister à la rencontre entre Saint-Etienne et son ancien club de Caen ce soir à Geoffroy-Guichard.

Le défenseur des Canaris doit encore passer tous les tests médicaux préalables à la signature de son contrat. Il n'intègrera l'effectif des Verts que la semaine prochaine prochaine et sera disponible pour le prochain match de l'ASSE face à Laval le 10 janvier.