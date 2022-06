OM - Mercato : la porte de Marseille est grande ouverte pour Veretout, le LOSC débarque !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L’histoire de Jordan Veretout (29 ans) à l’AS Rome pourrait toucher à sa fin, trois ans après son arrivée au club de la Louve. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE et du FC Nantes, devenu international français l’année dernière, est dans les petits papiers de l’OM, qui cherche un joueur pour remplacer Boubacar Kamara dans son entrejeu.

Les dernières rumeurs en Italie indiquaient que l’AS Rome demandait 15 M€ pour lâcher Veretout, à qui il ne reste que deux ans de contrat. Mais selon Nicolo Schira, le Français n’entrerait plus dans les plans de José Mourinho pour la saison prochaine et sera vendu cet été. Un facteur qui pourrait peut-être pousser la Roma à baisser son prix pour Veretout, pour assurer son départ.

En parallèle, le LOSC est entré dans la danse. Selon La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif de la Louve Tiago Pinto pousserait pour recruter Zeki Çelik. Lors des négociations avec Lille, le nom de Veretout aurait fait son apparition dans les échanges avec la Roma, qui espère pouvoir économiser au moins une dizaine de millions d’euros grâce au latéral turc.

La Roma, qui demandait 10M€ pour Veretout, réclamerait finalement 15M€ ! L'OM a fait une offre de 8M€ !



- @lephoceen / Il Messaggero -#TeamOM pic.twitter.com/MwJ5L9f9DL — Fanatic0M (@Fanatic0M) June 4, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur