ASSE, FC Nantes - Mercato : contrat, bonus, voici les propositions de Romeyer pour Mohamed et la réponse musclée du Zamalek

Le dossier Mostafa Mohamed n’a que trop duré à l’ASSE. Après plus de deux semaines de négociations, Roland Romeyer est sorti du silence pour mettre les choses au clair autour de l’attaquant égyptien du Zamalek. Des propos diffusés sur une chaîne de télévision égyptienne et retranscrits par le site de supporters des Verts, poteauxcarrés.

"Lors de notre proposition à 4,5 M$, ils nous ont dit : "Si vous passez à 5 millions plus des bonus, le deal est finalement conclu." On a fait passer la dernière offre. On a donc confirmé maintenant par écrit qu'on faisait un tranfert à 5 M$, paiement en deux échéances mais sur un an donc ça sera vite réglé. La premièré échéance de 3 M$ sera versée à la délivrance du certificat, quand ce sera homologué, tout de suite, au mois de janvier. Les 2 M$ restants seront versés en février 2022. Il y a en plus des bonus. Qualification en Champions League : 500 000 $. Qualification en Europa League : 300 000 $. Si le joueur marque 10 buts, 100 000 $. S'il marque 15 buts, 150 000 $. S'il marque 20 buts, 200 000 $. On signerait un contrat de 4 ans et demi avec le joueur. Avec les bonus, ils peuvent toucher plus de 8 M€. Et en plus quand on le vendra ils auront 20% sur le montant de plus-value du transfert. Et en plus on a marqué qu'on s'engage à ne pas revendre le joueur dans un club égyptien à l'excption de Zamalek

Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et nous donnons 48h à Zamalek, aurait déclaré le co-président de l’ASSE lors de discussions téléphoniques recueillies par l’émission Number et diffusées par Al Nahar TV. Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnages si l’achèvement de l’accord échoue."

Zamalek veut des noms !

Non content de mettre un gros coup de pression sur Zamalek, Romeyer a donné les détails des offres déjà formulées par l’ASSE pour Mohamed. « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus. Mais nous voulons payer en 2 fois. 3M$ à la signature, 2M l’année prochaine. Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4,5 ans, a-t-il révélé. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek. Mustafa améliorera son niveau chez nous et deviendra un grand joueur. Il pourra rejoindre les plus grands clubs européens. »

Intrigué par les révélations à venir de Romeyer, des membres du club de Zamalek lui auraient immédiatement répondu en lui disant de révéler les noms de ces personnes ! Côté égyptien on semble aussi rester sur sa position. En Égypte, on a également du mal à croire que Romeyer soit notre président, certains disent que ce n'est pas lui et qu'il faudrait vérifier son identité.