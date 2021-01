ASSE, FC Nantes - Mercato : le dossier Mostafa Mohamed a réservé une toute dernière surprise !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

Les supporters de l’ASSE auront peut-être bientôt la tête de Mostafa Mohamed (23 ans) collée sur leur paquet de céréales du matin pour être sûrs de ne pas l’oublier. La rumeur envoyant l’attaquant égyptien chez les Verts semble avoir pourtant vécu. Et pour cause : Galatasary est en pole sur ce dossier depuis le début de la semaine.

Pour autant, rien n’est encore signé et donc encore moins officiel. Si le transfert était attendu hier soir, le club turc n’a rien annoncé. Zamalek non plus. En revanche, les supputations continuent d’aller bon train sur le dos de Mohamed.

Milliyet, a donné de plus amples détails dans la nuit en précisant notamment que la formation stambouliote avait conclu un accord avec Zamalek pour le transfert du joueur de 23 ans. « On a appris que le joueur égyptien viendrait à Istanbul jeudi et signerait un contrat d’un an et demi », assure le média turc. Ce dernier parle toutefois d’un deal à 2 millions de dollars, ce qui pourrait évidemment relancer une énième fois ce dossier rocambolesque.